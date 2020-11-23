Україна хоче отримати від Міжнародного банку реконструкції та розвитку, який є однією із головних інституцій Світового банку, кредит у розмірі $300 млн для подалання наслідків пандемії коронавірусу.

Кошти планують залучити для проекту Модернізація системи соціальної підтримки населення України.

Очікується, що позика дозволить уряду використовувати додаткові гроші для покращення діяльності системи соціальної допомоги та соціальних послуг в країні.

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Представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан повідомив, що під час сьогоднішнього позачергового засідання уряд вже схвалив проект розпорядження президента про делегацію України для участі у переговорах з Міжнародними банком реконструкції та розвитку щодо укладення Угоди про позику.

У травні цього року Світовий банк вже виділяв кошти Україні, підписавши угоду з Міністерством охорони здоров’я про надання $135 млн додаткового фінансування на покращення сфери охорони здоров’я.

З них $35 млн виділяли на заходи посилення захисту населення та протидію поширенню коронавірусу.