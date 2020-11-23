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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

В Україні запроваджують систему рейтингу в’язниць

В Україні запроваджують систему рейтингування (оцінки ефективності) в’язниць.

За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, вона повинна допомогти регулярно відстежувати прогрес установ виконання покарань у таких сферах діяльності, як фінанси, кадрове забезпечення, безпека/режим, соціально-виховна робота, матеріальні умови утримання, права людини, охорона здоров’я, державне підприємство установи виконання покарань.

Він пояснив, що система розраховуватие понад 350 ключових показників, які характеризують установи виконання покарань.

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Завдяки цим даним, можна буде отримати всебічне уявлення про стан діяльності установ виконання покарань, зрозуміти, які установи працюють краще чи гірше і чому так трапляється.

Однак кінцева мета системи – домогтися, щоб установи виконання покарань робили суспільство безпечнішим.

Напередодні заступник міністра юстиції Олена Висоцька повідомила про ще одне нововведення – в Україні планують продати 27 в’язниць.

Приміщення перебувають у законсервованому стані і вже два роки не використовуються. Водночас їхнє фінансування триває. Продаватимуть в’язниці через систему ProZorro.

Фото: Dreamstime

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