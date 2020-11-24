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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Поблизу Авдіївки снайпер поранив українського військового

На Донбасі отримав вогнепальне поранення український військовий. У нього вистрілив снайпер російсько-окупаційних військ поблизу населеного пункту Авдіївка.

Боєць Операції об’єднаних сил отримав першу медичну допомогу, його госпіталізували до лікарні, наразі його стан важкий.

Через термінову госпіталізацію пораненого українська сторона не відкривала вогонь у відповідь. Про інцидент уже повідомили Організацію з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ).

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Обстріли на Донбасі

23 листопада у зоні проведення Операції об’єднаних сил зафіксували порушення домовленостей про припинення вогню. Окупанти відкривали вогонь шість разів, зокрема за допомогою стрілецької зброї та різного типу гранатометів.

Під час обстрілів українські військові не постраждали.

Фото: Pixabay

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