ЗСТ между Украиной и Израилем начнет действовать с 1 января — Зеленский

Зона свободной торговли между Украиной и Израилем начнет действовать с 1 января 2021 года.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Twitter.

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— ЗСТ между Украиной и Израилем начнет действовать уже с 1 января 2021 года! Это новый уровень отношений между странами и зеленый свет для увеличения украинского экспорта, более тесной кооперации в сферах high-tech, инжиниринга, развития инвестиционного сотрудничества, — написал Зеленский.

ЗСТ между Украиной и Израилем

Соглашение о зоне свободной торговли с Израилем стороны подписали еще 21 января 2019 года.

В июле 2019 года Верховная Рада Украины ратифицировала его, а в августе Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.