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Факти / Україна
Євгенія Шапоренко |

ЗВТ між Україною та Ізраїлем почне діяти з 1 січня – Зеленський

Зона вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем почне діяти з 1 січня 2021 року.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у Twitter.

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– ЗВТ між Україною та Ізраїлем почне діяти вже з 1 січня 2021 року! Це новий рівень відносин між країнами та зелене світло для збільшення українського експорту, тіснішої кооперації у сферах high-tech, інжинірингу, розвитку інвестиційної співпраці, – написав Зеленський.

ЗВТ між Україною та Ізраїлем почне діяти з 1 січня – Зеленський

ЗВТ між Україною та Ізраїлем

Угоду про зону вільної торгівлі з Ізраїлем сторони підписали ще 21 січня 2019 року.

У липні 2019 року Верховна Рада України ратифікувала її, в серпні Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

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