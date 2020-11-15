Китай и еще 14 стран создали крупнейшую в мире зону свободной торговли

Китай и еще 14 азиатско-тихоокеанских государств подписали крупнейшее в мире соглашение о зоне свободной торговли. Она охватывает 2,2 миллиарда людей и треть мирового экономического производства.

Соглашение подписали во время саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Ханое под председательством Вьетнама. Подписанный документ формирует торговое объединение, на которое приходится треть мирового ВВП.

К соглашению присоединились: Китай, Вьетнам, Сингапур, Индонезия, Малайзия, Таиланд, Филиппины, Мьянма, Бруней, Лаос, Камбоджа, Япония, Австралия, Южная Корея и Новая Зеландия.

Договоренности касаются торговли, услуг, инвестиций, электронной коммерции, телекоммуникации и авторских прав.

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Они надеются, что соглашение поможет ускорить рост экономики после коронакризы.

Падение мировой экономики

Международный валютный фонд улучшил свой прогноз относительно падения мировой экономики в 2020 году. Убытки от пандемии могут составить $28 трлн в течение пяти лет.

По сравнению с июньским отчетом фонд улучшил прогноз падения мировой экономики с 4,9% до 4,4%. Это произошло из-за выше, чем ожидалось показатели во втором и третьем кварталах.

Источник: ABS news