Компенсацію за зруйноване житло на Донбасі можуть виплатити за 3-4 роки

Заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Інна Голованчук прогнозує, що за три-чотири роки держава зможе зробити компенсацію за все житло, зруйноване через війну на Донбасі, викликану збройною агресією РФ.

– За нашою інформацією, близько 700 будинків повністю зруйновані. Такі дані ми отримуємо від Луганської та Донецької обласних державних адміністрацій, які з 2014 року фіксували ці руйнування під час обстрілів та вибухів, – сказала Голованчук.

За її словами, це не остаточна цифра, оскільки частину будинків було відновлено ​​за рахунок власних коштів або міжнародних організацій, є будинки, до яких не можуть дістатися, оскільки вони стоять безпосередньо на лінії розмежування. Окрім того, не всі зруйновані об’єкти були зареєстровані як житлові будинки.

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Також Голованчук повідомила, що на 2021 рік за цією програмою передбачається виділити 114 млн грн, що дасть змогу за три-чотири роки провести повну компенсацію.

– Я розумію, що для більшості людей втрата майна й іноді втрата рідних у цих будинках не може бути обчислена жодними сотнями тисяч гривень. Але наголошу, що через цю процедуру компенсуються втрачені майнові права. Тобто йдеться не про заміну житла, а про компенсацію за сам факт його втрати, – додала заступник міністра.

Перші вісім заявників у Луганській області і дев’ять заявників у Донецькій області отримають компенсацію за зруйноване житло у результаті збройної агресії РФ. Відповідні рішення вже ухвалили на комісіях з розгляду питань, пов’язаних з наданням грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири), яких були зруйновані в результаті війни на Донбасі.

2 вересня 2020 року Кабмін затвердив порядок виплати компенсації за зруйноване житло.

Оформлення компенсації

Щоб отримати компенсацію за зруйноване житло на Донбасі, слід подати відповідні документи до органів місцевої влади за місцем реєстрації житла. Після чого потрібно буде очікувати рішення щодо обстеження колишнього місця проживання.

Після отримання акта обстеження його потрібно зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та подати другий пакет документів до органів місцевої влади.