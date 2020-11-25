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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Нафтогаз назвал цену газа для потребителей в декабре

Цену на газ для населения в декабре не будут повышать. Оставить стоимость на уровне ноября позволяет европейская конъюнктура, достаточно теплая погода и то, что оптовая цена голубого топлива не изменилась.

Поэтому в Нафтогазе отметили, что цена на газ для их клиентов в декабре составит:

  • 6,33 грн за кубометр с НДС в рамках тарифа Месячный.
  • 6,45 грн за кубометр с НДС в рамках тарифа Годовой.

Стоимость указана без учета оплаты за доставку газа. Счета за нее потребители платят облгазам.

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В ноябре цены на газ выросли. Повышение объясняли сезонностью, ведь чем ближе к зиме, тем выше спрос на газ и более высокие цены.

Однако украинцев сразу успокоили тем, что в этом году хранилища газа заполнены более чем на 90%, поэтому цены будут расти медленнее, чем обычно.

Источник: Нафтогаз

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