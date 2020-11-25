Нафтогаз назвав ціну газу для споживачів у грудні

Ціну на газ для населення у грудні не підвищуватимуть. Залишити вартість на рівні листопада дозволяє європейська кон’юнктура, доволі тепла погода і те, що оптова ціна блакитного палива не змінилася.

Тому в Нафтогазі зазначили, що ціна на газ для їхніх клієнтів у грудні становитиме:

6,33 грн за кубометр з ПДВ в рамках тарифу Місячний.

6,45 грн за кубометр з ПДВ в рамках тарифу Річний.

Вартість вказана без урахування оплати за доставку газу. Рахунки за неї споживачі сплачують облгазам.

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У листопаді ціни на газ зросли. Підвищення пояснювали сезонністю, адже що ближче до зими, то вищий попит на газ і вищі ціни.

Проте українців відразу заспокоїли тим, що цьогоріч сховища газу заповнені на понад 90%, тому ціни зростатимуть повільніше, ніж зазвичай.

Джерело: Нафтогаз