Нафтогаз назвав ціну газу для споживачів у грудні

Ціну на газ для населення у грудні не підвищуватимуть. Залишити вартість на рівні листопада дозволяє європейська кон’юнктура, доволі тепла погода і те, що оптова ціна блакитного палива не змінилася.
Тому в Нафтогазі зазначили, що ціна на газ для їхніх клієнтів у грудні становитиме:
- 6,33 грн за кубометр з ПДВ в рамках тарифу Місячний.
- 6,45 грн за кубометр з ПДВ в рамках тарифу Річний.
Вартість вказана без урахування оплати за доставку газу. Рахунки за неї споживачі сплачують облгазам.
Читайте: Чому дорожчає газ та як зекономити під час опалювального сезону
У листопаді ціни на газ зросли. Підвищення пояснювали сезонністю, адже що ближче до зими, то вищий попит на газ і вищі ціни.
Проте українців відразу заспокоїли тим, що цьогоріч сховища газу заповнені на понад 90%, тому ціни зростатимуть повільніше, ніж зазвичай.
Джерело: Нафтогаз