Кабінет міністрів України продовжив торгові санкції щодо товарів походженням з РФ ще на рік – до 2022 року.

Відповідний проект постанови, розроблений Міністерством розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, ухвалили на засіданні уряду 25 листопада.

Документ вносить поправки до урядової постанови №1166 від 30 грудня 2015 року, яке передбачає обмеження на імпорт продукції походженням з Росії.

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Так, з 2 січня 2016 року для російських товарів діє так званий режим “найбільшого сприяння” СОТ, який передбачає застосування вищих ставок ввізного мита, замість нульової ставки, яка діяла на деякі російські товари відповідно до угоди про режим вільної торгівлі між країнами СНД.

Санкції проти РФ

Чотири європейські країни приєднались до санкцій проти РФ за порушення суверенітету України. Чорногорія, Албанія, Ліхтенштейн та Норвегія приєдналися до персональних санкційних обмежень.

Індивідуальні санкції Євросоюзу через російську агресію проти України вперше запровадили у березні 2014 року. Вони застосовуються до 175 осіб і 44 організацій.