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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Людмила Богданова |

Укрзализныця возобновляет ряд маршрутов к Новому году: список

Украинский железнодорожный оператор Укрзализныця восстанавливает движение поездов по ряду маршрутов. Такое решение приняли в компании специально до Нового года, ведь в период зимних праздников значительно расширяется пассажиропоток.

Кроме того, увеличится количество рейсов по популярным направлениям.

Восстанавливается движение поездов по таким маршрутам:

  • № 13/14 Киев — Солотвино ежедневно;
  • № 26/25 Одесса — Львов/Рахов ежедневно;
  • № 58/57 Ковель — Одесса через день;
  • № 70/69 Мариуполь — Львов ежедневно;
  • № 138/137 Хмельницкий — Лисичанск ежедневно;
  • № 357/358 Киев — Рахов ежедневно;
  • № 745/746 Киев — Славское ежедневно.

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Дополнительные поезда запустят по маршрутам Львов — Одесса, Ковель — Львов и Киев — Херсон.

USB-розетки и кондиционеры в поездах Укрзализныци

В следующем году АО Укрзализныця планирует обновить вагоны поездов. На это компания планирует потратить около 450 млн грн.

У каждого места установят USB-розетки, у вагонах встроят крышные кондиционеры, а также новые окна.

Источник: Укрзализныця

Фото: Pixabay

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