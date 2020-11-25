Укрзализныця возобновляет ряд маршрутов к Новому году: список

Украинский железнодорожный оператор Укрзализныця восстанавливает движение поездов по ряду маршрутов. Такое решение приняли в компании специально до Нового года, ведь в период зимних праздников значительно расширяется пассажиропоток.
Кроме того, увеличится количество рейсов по популярным направлениям.
Восстанавливается движение поездов по таким маршрутам:
- № 13/14 Киев — Солотвино ежедневно;
- № 26/25 Одесса — Львов/Рахов ежедневно;
- № 58/57 Ковель — Одесса через день;
- № 70/69 Мариуполь — Львов ежедневно;
- № 138/137 Хмельницкий — Лисичанск ежедневно;
- № 357/358 Киев — Рахов ежедневно;
- № 745/746 Киев — Славское ежедневно.
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Дополнительные поезда запустят по маршрутам Львов — Одесса, Ковель — Львов и Киев — Херсон.
USB-розетки и кондиционеры в поездах Укрзализныци
В следующем году АО Укрзализныця планирует обновить вагоны поездов. На это компания планирует потратить около 450 млн грн.
У каждого места установят USB-розетки, у вагонах встроят крышные кондиционеры, а также новые окна.