Укразалізниця відновлює низку маршрутів до Нового року: список

Український залізничний оператор Укразалізниця відновлює рух поїздів за низкою маршрутів. Таке рішення ухвалили в компанії спецільно до Нового року, адже у період зимових свят значно розширюється пасажиропотік.

Крім того, збільшиться кількість рейсів за популярними напрямками.

Відновлюється рух поїздів за такими маршрутами:

№ 13/14 Київ – Солотвино щоденно;

№ 26/25 Одеса – Львів/Рахів щоденно;

№ 58/57 Ковель – Одеса через день;

№ 70/69 Маріуполь – Львів щоденно;

№ 138/137 Хмельницький – Лисичанськ щоденно;

№ 357/358 Київ — Рахів щоденно;

№ 745/746 Київ — Славське щоденно.

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Додаткові потяги запустять за маршрутами Львів – Одеса, Ковель – Львів та Київ – Херсон.

USB-розетки та кондиціонери у потягах Укрзалізниці

Наступного року АТ Укрзалізниця планує оновити вагони потягів. На компанія планує витратити близько 450 млн грн.

Біля кожного місця встановлять USB-розетки, у вагонах вмонтують дахові кондиціонери, а також нові вікна.