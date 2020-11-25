Укразалізниця відновлює низку маршрутів до Нового року: список

Український залізничний оператор Укразалізниця відновлює рух поїздів за низкою маршрутів. Таке рішення ухвалили в компанії спецільно до Нового року, адже у період зимових свят значно розширюється пасажиропотік.
Крім того, збільшиться кількість рейсів за популярними напрямками.
Відновлюється рух поїздів за такими маршрутами:
- № 13/14 Київ – Солотвино щоденно;
- № 26/25 Одеса – Львів/Рахів щоденно;
- № 58/57 Ковель – Одеса через день;
- № 70/69 Маріуполь – Львів щоденно;
- № 138/137 Хмельницький – Лисичанськ щоденно;
- № 357/358 Київ — Рахів щоденно;
- № 745/746 Київ — Славське щоденно.
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Додаткові потяги запустять за маршрутами Львів – Одеса, Ковель – Львів та Київ – Херсон.
USB-розетки та кондиціонери у потягах Укрзалізниці
Наступного року АТ Укрзалізниця планує оновити вагони потягів. На компанія планує витратити близько 450 млн грн.
Біля кожного місця встановлять USB-розетки, у вагонах вмонтують дахові кондиціонери, а також нові вікна.