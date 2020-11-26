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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Вікторія Гірко |

Україна отримає від Світового банку майже $100 млн на вакцину від Covid-19 і медобладнання

Міністерство охорони здоров’я отримає від Світового банку $100 млн для закупівлі вакцин від коронавірусу та обладнання для лікарень.

– МОЗ спільно зі Світовим банком запускає проект вартістю майже $100 млн. Ми опрацьовуємо всі документи. Передусім, ці кошти спрямують на закупівлю вакцин від Covid-19, а також діагностичного і лабораторного обладнання для медзакладів, – повідомила під час брифінгу заступник міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова.

Також вона додала, що Світовий банк спільно з Міністерством охорони здоров’я провели повноцінну реконструкцію 102 амбулаторій сімейної практики. 91 з них уже ввели в експлуатацію.

Читайте: МОЗ просить грошей на вакцину проти Covid-19 у Світового банку

Напередодні стало відомо, що Україна хоче отримати $300 млн кредиту від Світового банку.

Кошти планують залучити для проекту Модернізація системи соціальної підтримки населення України. У разі отримання коштів, уряд зможе їх використовувати, щоб покращити систему соціальної допомоги та соціальних послуг в країні.

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