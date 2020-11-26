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Факты / Украина / Общество
Людмила Богданова |

Почему не стоит злоупотреблять цинком и витамином D — объяснение Голубовской

Врач-инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская предостерегает от чрезмерного употребления витаминов без надобности. Особенно речь идет о витамине D и цинке. Об этом она сообщила на украинском женском конгрессе.

Голубовская советует принимать витамины после консультации со специалистом, ведь передозировка может негативно отразиться на самочувствии.

— Не стоит употреблять витамин D без надобности. Передозировка может негативно повлиять на здоровье. Так же и с цинком — принимать препараты с его содержанием по полгода нельзя.

По словам врача, цинк действительно может облегчать симптомы вирусной болезни. Его или витамины могут назначать пациентам из групп риска, но это не панацея.

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Также Голубовская выступила с речью в поддержку введения локдауна. Она считает, что усилить карантинные мероприятия нужно минимум на три недели. Это поможет системе здравоохранения не попасть в сложную ситуацию.

Фото: Ольга Голубовская

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