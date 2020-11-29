Холостячка Мишина приняла участие в 16-дневной акции против насилия

Звезда сериала Крепостная, главная героиня романтического реалити Холостячка Ксения Мишина рассказала о домашнем насилии.

Мишина у себя в Instagram приняла участие в 16-дневной акции против насилия.

Она дала несколько советов, что делать, если попали в такую ​​ситуацию.

— Мне есть что сказать на эту тему. В своей жизни я сталкивалась с ситуациями, в которых мужчина был свято убежден в том, что он прав и сильнее, только потому что он мужчина. По сей день я благодарна себе за то, что находила в себе силу идти не оглядываясь, несмотря на боль, страх и обиду, — написала Мишина.

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В такой ситуации нужно найти силы в себе и бежать от таких отношений.

— Даже когда страх сковывает все ваше тело, а разум говорит вам знакомым голосом обесценивающие фразы: ”ты не справишься”, ”не сможешь”, ”заслужила”, ”сама виновата” — найдите душевные силы поддержать себя. У вас есть только один человек, который действительно может помочь. Этот человек — вы. Своей верой в себя, внутренней мудростью, своим материнским инстинктом, заложенным в нас с рождения обнимите себя сами и идите. Не нужно меряться силой. Из таких отношений нужно бежать, — заявила Мишина.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ксения Мишина (@misha.k.ua)

— Но демонстрацией грубой силы, а манифестацией нашей природной женской силы — любовью. Прежде всего к самому себе, — добавила она.

6 выпуск Холостячки

27 ноября вышел 6 выпуск проекта Холостячка, в котором мужчины борются за сердце Ксении Мишиной. В этом выпуске герои отправились в Карпаты.

На шестой неделе проект покинули двое участников — Игорь Бабка и Андрей Шатырко.

Игорю не удалось наладить общение с Ксенией и выдержать конкуренцию на проекте. Холостячка отпустила его домой после первого же конкурса, не дождавшись церемонии.

Источник: Ксения Мишина