Холостячка Мішина взяла участь в 16-денній акції проти насильства

Зірка серіалу Кріпосна, головна героїня романтичного реаліті Холостячка Ксенія Мішина розповіла про домашнє насильство.

Мішина у себе в Instagram взяла участь у 16-денній акції проти насильства.

Вона дала кілька порад, що робити, якщо потрапили у таку ситуацію.

– Мені є що сказати на цю тему. У своєму житті я стикалася з ситуаціями, в яких чоловік був свято переконаний в тому, що він має рацію і є сильнішим, тільки тому що він чоловік. До цього дня я вдячна собі за те, що знаходила в собі силу йти не озираючись, не дивлячись на біль, страх і образу, – написала Мішина.

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У такій ситуації потрібно знайти сили у собі та тікати від таких відносин.

– Навіть коли страх сковує все ваше тіло, а розум каже вам знайомим голосом говорять знецінюючі фрази: ”ти не впораєшся”, ”не зможеш”, ”заслужила”, ”сама винна” та інші – знайдіть душевні сили підтримати себе. У вас є тільки одна людина, яка дійсно може допомогти. Ця людина – ви. Своєю вірою в себе, внутрішньою мудрістю, своїм материнським інстинктом, закладеним в нас з народження обійміть себе самі і йдіть. Не потрібно мірятися силою. З таких відносин треба бігти, – заявила Мішина.

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– Але не демонстрацією грубої сили, а маніфестацією нашої природного жіночої сили – любов’ю. Перш за все до самої себе, – додала вона.

6 випуск Холостячки

27 листопада вийшов 6 випуск проекту Холостячка, в якому чоловіки змагаються за серце Ксенії Мішиної. У цьому випуску герої відправилися у Карпати.

На шостому тижні проект залишили двоє учасників – Ігор Бабко та Андрій Шатирко.

Ігореві не вдалося налагодити спілкування з Ксенією та витримати конкуренцію на проекті. Холостячка відпустила його додому після першого ж конкурсу, не дочекавшись церемонії.

Джерело: Ксенія Мішина