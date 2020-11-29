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Факты / Украина / Общество
Андрій Жигайло |

Великобритания забронировала еще 2 млн доз вакцины против Covid-19

Великобритания 29 ноября подписали договор на поставку еще 2 млн доз многообещающей вакцины против коронавируса производства американской компании Moderna Inc.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок отметил, что стране уже открыт доступ к широкому спектру вакцин-кандидатов.

— Правительство готово начать вакцинацию граждан, только указанные препараты получат одобрение регулятора лекарственных средств, — заявил он.

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Ведомство уже имеет доступ к 357 млн ​​доз вакцин от 7 разработчиков.

Вакцина от Moderna

Цена одной дозы вакцины против коронавируса производства американской фармкомпании Moderna может составлять от $25 до $37.

Конечная стоимость будет зависеть от размера партии, которая будет необходима заказчику.

До конца года планируют изготовить уже 20 млн доз вакцины. Ожидается, что небольшая часть от этого объема может быть доступна в Европе уже в конце 2020 года.

Источник: Министерство здравоохранения Великобритании

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