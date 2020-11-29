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Факти / Україна / Суспільство
Андрій Жигайло |

Велика Британія забронювала ще 2 млн доз вакцини проти Covid-19

Велика Британія 29 листопада підписала договір на постачання ще 2 млн доз перспективної вакцини проти коронавірусу виробництва американської компанії Moderna Inc.

Міністр охорони здоров’я Великобританії Метт Хенкок зазначив, що країні вже відкрито доступ до широкого спектра вакцин-кандидатів.

– Уряд готовий почати вакцинацію громадян, щойно зазначені препарати отримають схвалення регулятора лікарських засобів, – заявив він.

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Відомство вже має доступ до 357 млн ​​доз вакцин від 7 розробників.

Вакцина від Moderna

Ціна однієї дози вакцини проти коронавірусу виробництва американської фармкомпанії Moderna може становити від $25 до $37.

Кінцева вартість залежатиме від розміру партії, яка буде необхідна замовнику.

До кінця року планують виготовити вже 20 млн доз вакцини. Очікується, що невелика частина від цього обсягу може бути доступна в Європі вже в кінці 2020 року.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я Великої Британії

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