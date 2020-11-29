Наблюдатели гражданской сети Опора зафиксировали первые нарушения на выборах мэра Черновцов. Нарушения касались организации проведения выборов и работы избирательной комиссии.

На участке №730470 члены комиссии по состоянию на 9.00 уже заполнили протокол подсчета голосов, куда вписали фамилии и подписи членов УИК.

В связи с этим наблюдатели вызвали полицию. За подписание протокола до окончательного его заполнения членам избиркома грозит лишение свободы от двух до шести лет.

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Кроме этого сразу на 16 участках выявлено недостаточное количество урн и кабинок для голосования, а на части участках нет пандусов, чем ограничиваются права людей с инвалидностью.

Еще одно нарушение наблюдатели зафиксировали на избирательном участке №730528. Здесь представители полиции и экзит-пола, которые проводили опрос, находились на территории участка. После обращения наблюдателей в полицию посторонние покинули участок.

Выборы мэра в Черновцах

29 ноября в Черновцах проходит второй тур местных выборов. Жители областного центра выбирать мэра города. Участки для голосования традиционно будут открыты с 08.00 до 20.00.

Во второй тур выборов прошли Роман Климчук, которого выдвинула местная организация политической партии Единая альтернатива и его оппонент Виталий Михайлишин, кандидат от политической партии Команда Михайлишина.

Результаты первого тура голосования свидетельствуют, что Климчук набрал 27,29% голосов избирателей, а Виталий Михайлишин — 21,33%.