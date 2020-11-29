Спостерігачі громадянської мережі Опора зафіксували перші порушення на вибори мера Чернівців. Порушення стосувалися організації проведення виборів та роботи виборчої комісії.

На дільниці №730470 члени комісії станом на 9.00 вже заповнили протокол підрахунку голосів, куди вписали прізвища та підписи членів ДВК.

У зв’язку з цим спостерігачі викликали поліцію. За підписання протоколу до остаточного його заповнення членам виборчкому загрожує позбавлення волі від двох до шести років.

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Крім цього, відразу на 16 дільницях недостатня кількість урн та кабінок для голосування, а на деяких дільницях немає пандусів, чим обмежуються права людей з інвалідністю.

Ще одне порушення спостерігачі зафіксували на виборчій дільниці №730528. Тут представники поліції і екзит-полу, які проводили опитування, знаходилися на території ділянки. Після звернення спостерігачів до правоохоронців сторонні залишили дільницю.

Вибори мера у Чернівцях

29 листопада у Чернівцях проходить другий тур місцевих виборів. Жителі обласного центру обиратимуть мера міста. Дільниці для голосування традиційно будуть відкритими з 08.00 до 20.00.

У другий тур виборів пройшли Роман Климчук, якого висунула місцева організація політичної партії Єдина альтернатива та його опонент Віталій Михайлішин, кандидат від політичної партії Команда Михайлішина.

Результати першого туру голосування свідчать, що Климчук набрав 27,29 % голосів виборців, а Віталій Михайлішин – 21,33 %.