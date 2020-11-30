Александр Корниенко предлагает пригласить Максима Степанова и весь состав Кабмина в Раду на час вопросов к правительству. Это должно произойти в пятницу, 4 декабря.

Во время общения политики должны обсудить вопросы борьбы с коронавирусом и возможность введения локдауна на новогодние праздники.

— Относительно часа вопрос к правительству, конечно, сейчас тема номер один в стране — это медицина, пандемия и возможные варианты локдауна Мое личное мнение. Каким бы ни был локдаун, он в первую очередь должен быть направленным на снижение темпов заражения украинцев. Поэтому, приглашаем, в который раз, Степанова. Думаю, до пятницы вопрос локдауна будет решен, – заявил глава партии Слуга народа Александр Корниенко.

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Возможен ли повторный локдаун в Украине

Сейчас заполняемость коек для больных коронавирусом во всех областях Украины составляет 49,9% — это высокий показатель, но ситуация контролируемая.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, пока оснований для введения жесткого карантина нет.

В то же время в Офисе президента уверяют, что решение о введении в Украине локдауна будут принимать после третьей недели с момента введения карантина выходного дня. Речь идет о 28-29 ноября.