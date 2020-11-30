Олександр Корнієнко пропонує запросити Максима Степанова і весь склад Кабміну в Раду на годину запитань до уряду. Це повинно відбутися в п’ятницю, 4 грудня.

Під час спілкування політики мають обговорити питання боротьби з коронавірусом і можливість введення локдауну на новорічні свята.

– Щодо години запитань до уряду, то наразі тема номер один в країні – це медицина, пандемія та можливі варіанти локдауну. Моя особиста думка. Яким би не був локдаун, він насамперед повинен бути спрямованим на зниження темпів зараження українців. Тому, вкотре запрошуємо, очільника МОЗ Степанова. Думаю, до п’ятниці ми вирішимо питання щодо локдауну, – заявив глава партії Слуга народу Олександр Корнієнко.

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Чи можливий повторний локдаун в Україні

Нині заповнюваність ліжок для хворих на коронавірус в усіх областях України становить 49,9% – це високий показник, але ситуація контрольована.

Про це заявив під час брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов. За його словами, поки підстав для запровадження жорского карантину немає.

Водночас в Офісі президента запевняють, що рішення про запровадження в Україні локдауну ухвалюватимуть після третього тижня від моменту запровадження карантину вихідного дня. Йдеться про 28-29 листопада.