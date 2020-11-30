Наступного тижня можливі позачергові засідання Ради – Разумков

Наступного тижня Верховна Рада може зібратися на кілька позачергових засідань.

Про це під час погоджувальної ради керівників фракцій і груп повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков.

– Була досягнута домовленість з усіма депутатськими фракціями і групами, якщо ми бачитимемо необхідність, то наступного тижня можливі позачергові засідання. Якщо ми розумітимемо, що це необхідно для вирішення тих чи інших важливих для держави питань.

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Також Дмитро Разумков нагадав, що позачергове засідання може бути скликане за ініціативи 150 народних депутатів і президента або за рішенням погоджувальної ради.

Водночас спікер зазначив, що законопроект про державний бюджет на 2021 рік на цьому пленарному тижні не розглядатимуть.

Оскільки народним депутатам потрібен час, щоб з ним ознайомитися. Відповідно до закону, у них є на це 10 днів. А доопрацьований законопроект надійшов до Ради тільки 27 листопада.