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Факти / Україна
Віталій Плахта |

Різдво скасувати не можна: Садовий проти локдауну у Львові

Правила локдауну повинні прописуватися під кожен окремий регіон.

Про це заявив міський голова Львова Андрій Садовий і додав, що локдаун на різдвяно-новорічні свята в місті не спрацює.

– Наприклад, ми розуміємо, що Різдво скасувати не можна, адже у нас у цей час завжди особлива атмосфера у Львові, – сказав він.

Мер Львова запропонував план щодо стримування поширення коронавірусу, за яким влада щодня стежитиме за ситуацією і контролюватиме дотримання масочного режиму і карантинних обмежень.

– Воно може дати більший ефект, ніж просто різко все зупинити, – сказав Садовий і додав, що локдаун можна запроваджувати в тих регіонах, де медичній системі загрожує колапс.

Читайте: Чи будуть продовжувати карантин вихідного дня: заява Степанова

Міста проти карантину вихідного дня

Раніше місцева влада Львова, Слов’янська та інших українських міст вже відмовлялася виконувати рішення уряду про запровадження карантину вихідного дня.

Тоді мер Слов’янська висловився за те, що рішення про запровадження більш суворого карантину мають ухвалюватися на місцях, адже “ситуація в 100-тисячному прифронтовому Слов’янську і містах-мільйонниках відрізняється”.

Фото: Dreamstime

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