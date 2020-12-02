Временная админколлегия Антимонопольного комитета Украины рекомендовала туристическим операторам указывать на сайтах цены на путешествия только в гривнах — без так называемого собственного курса валют.

Об этом сообщил в соцсети председатель Киевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины Алексей Хмельницкий.

По его словам, у них есть 10 дней, чтобы привести к требованиям конкурентного законодательства рекламу цен своих туров на сайтах.

Читайте: Зеленая и красная зоны: страны с самой сложной ситуацией с Covid-19

— Иначе операторы вынуждены будут заплатить штраф, — отметил Хмельницкий.

Расследование АМКУ выявило, что реклама туров в долларах на самом деле вводит клиентов в заблуждение, поэтому утверждены такие рекомендации, которые обязательны к исполнению.

Авиакомпании будут менять условия продажи билетов

Австралийская авиакомпания Qantas планирует сделать вакцинацию обязательным требованием для покупки билетов на рейсы компании.

Там считают, что в 2021-2022 годах такое требования установят все мировые авиаперевозчики.

Источник: Олексій Хмельницький