Тимчасова адмінколегія Антимонопольного комітету України рекомендувала туристичним операторам зазначати на сайтах ціни на подорожі лише у гривнях – без так званого власного курсу валют.

Про це повідомив у соцмережі голова Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Олексій Хмельницький.

За його словами, у них є 10 днів, щоб привести до вимог конкурентного законодавства рекламу цін своїх турів на сайтах.

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– Інакше оператори змушені будуть заплатити штраф, – наголосив Хмельницький.

Розслідування АМКУ виявило, що реклама турів у доларах насправді вводить клієнтів в оману, тому ухвалені такі рекомендації, які обов’язкові до виконання.

Авіакомпанії змінюватимуть умови продажу квитків

Австралійська авіакомпанія Qantas планує зробити вакцинацію обов’язковою вимогою для придбання квитків на рейси компанії.

Там вважають, що у 2021-2022 роках такі вимоги встановлять всі світові авіаперевізники.

Джерело: Олексій Хмельницький