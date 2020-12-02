В одному з торговельних центрів столиці жінка нюхала наркотичні речовини на очах в інших відвідувачів. Вона сиділа за столиком, на поверхню якого висипала білий порошок.

Це помітили представники патрульної поліції, громадянку затримали та вилучили у неї пакунок з психотропною речовиною. Жінка самостійно зізналася в тому, що вживала наркотики.

Читайте: В Одесі п’яний водій покусав поліцейського під час бійки











У столичному ТЦ жінка нюхала наркотики на очах у відвідувачів / 3 фотографии

Викриття наркоторговців на Чернігівщині

Правоохоронці викрили групу наркоторговців, які здійснювали діяльність у різних точках Україні. Злочинці контролювали вісім лабораторій з виготовлення наркотиків.

Під час проведення обшуків у них вилучили близько 40 кг різних наркотичних речовин, зокрема метамфетамін та канабіс. Трьом злочинцям наразі повідомлено про підозру.

Фото: Патрульна поліція