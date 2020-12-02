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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

У столичному ТЦ жінка нюхала наркотики на очах у відвідувачів

В одному з торговельних центрів столиці жінка нюхала наркотичні речовини на очах в інших відвідувачів. Вона сиділа за столиком, на поверхню якого висипала білий порошок.

Це помітили представники патрульної поліції, громадянку затримали та вилучили у неї пакунок з психотропною речовиною. Жінка самостійно зізналася в тому, що вживала наркотики.

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  • Затримання жінки у ТЦ
  • наркотики у ТЦ
  • наркотики у ТЦ
  • Затримання жінки у ТЦ
  • наркотики у ТЦ
  • наркотики у ТЦ
У столичному ТЦ жінка нюхала наркотики на очах у відвідувачів / 3 фотографии

Викриття наркоторговців на Чернігівщині

Правоохоронці викрили групу наркоторговців, які здійснювали діяльність у різних точках Україні. Злочинці контролювали вісім лабораторій з виготовлення наркотиків.

Під час проведення обшуків у них вилучили близько 40 кг різних наркотичних речовин, зокрема метамфетамін та канабіс. Трьом злочинцям наразі повідомлено про підозру.

Фото: Патрульна поліція

Джерело: Патрульна поліція

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