У столичному ТЦ жінка нюхала наркотики на очах у відвідувачів

В одному з торговельних центрів столиці жінка нюхала наркотичні речовини на очах в інших відвідувачів. Вона сиділа за столиком, на поверхню якого висипала білий порошок.
Це помітили представники патрульної поліції, громадянку затримали та вилучили у неї пакунок з психотропною речовиною. Жінка самостійно зізналася в тому, що вживала наркотики.
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Викриття наркоторговців на Чернігівщині
Правоохоронці викрили групу наркоторговців, які здійснювали діяльність у різних точках Україні. Злочинці контролювали вісім лабораторій з виготовлення наркотиків.
Під час проведення обшуків у них вилучили близько 40 кг різних наркотичних речовин, зокрема метамфетамін та канабіс. Трьом злочинцям наразі повідомлено про підозру.
Фото: Патрульна поліція