Украина рассчитывает стать полноценным членом НАТО в 2030 году

Министерство иностранных дел видит Украину полноценным членом НАТО в 2030 году. В МИД считают, что предоставление Украине Плана действий по членству станет мощным импульсом для достижения критериев членства.

Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.

— Украина настроена оптимистично. В 2030 году мы видим себя полноценным членом Альянса, — заявила она.

По ее словам, в этом контексте предоставление Украине Плана действий по членству станет новым мощным импульсом для дальнейшего движения по пути реформ и мобилизации усилий с целью достижения критериев членства.

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Также Джапарова добавила, что в докладе подтверждено преданность Альянса политике “открытых дверей” с целью усиления Восточного фланга НАТО и наращивания взаимодействия с восточными партнерами, в частности с Украиной и Грузией.

По итогам заседания Североатлантического совета НАТО, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина хочет больше взаимодействия с Альянсом, в том числе больше учений НАТО в стране.

По его словам, ряд министров в своих выступлениях заявили, что принципиально поддерживают предоставление Украине членства в НАТО.