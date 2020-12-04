Україна розраховує стати повноцінним членом НАТО у 2030 році

Міністерство закордонних справ бачить Україну повноцінним членом НАТО у 2030 році. У МЗС вважають, що надання Україні Плану дій щодо членства стане потужним імпульсом для досягнення критеріїв членства.

Про це заявила перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

– Україна налаштована оптимістично. У 2030 році ми бачимо себе повноцінним членом Альянсу, – заявила вона.

За її словами, в цьому контексті надання Україні Плану дій щодо членства стане новим потужним імпульсом для подальшого руху шляхом реформ і мобілізації зусиль з метою досягнення критеріїв членства.

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Також Джапарова додала, що в доповіді підтверджено відданість Альянсу політиці “відкритих дверей” з метою посилення Східного флангу НАТО і нарощування взаємодії зі східними партнерами, зокрема з Україною і Грузією.

За підсумками засідання Північноатлантичної ради НАТО, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна хоче більше взаємодії з Альянсом, зокрема більше навчань НАТО в країні.

За його словами, низка міністрів у своїх виступах заявили, що принципово підтримують надання Україні членства в НАТО.