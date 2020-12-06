Вітаючи українських військових з Днем ЗСУ, який відзначають 6 грудня, президент України Володимир Зеленський зробив три головні акценти.

– Перше. Кожен з нас може жити своїм звичним життям, реалізовувати мрії та планувати майбутнє виключно завдяки тим чоловікам і жінкам, які захищають нашу державу у Збройних силах, – наголосив глава держави.

За його словами, ці люди забезпечують для усіх свободу, можливість будувати свій комфорт та щастя, тому кожному варто про це замислитись.

– Друге. Зазвичай цього не роблять, але включив би до кола тих, кого вітають у цей день, також військових кореспондентів і наших волонтерів…За роки війни вони стали невід’ємною частиною Збройних сил. Це рідні люди та дуже значна допомога. В усіх сенсах, – наголосив Зеленський.

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Третій акцент президент зробив на перспективі української армії.

– Світ змінюється. Іншим скоро буде й те, як людство воює. Отже, маємо приділяти ще більше, набагато більше уваги розвитку наших ЗСУ, всієї системи оборони держави й, відповідно, ставленню суспільства до цього завдання. Маємо вкладати в це суттєві кошти, – зазначив він.

Зеленський вважає, що армія потребує модернізації, оскільки вже немає ілюзій щодо справжніх намірів країни-агресора.

– Стільки наших захисників віддали свої життя, щоб Україна вистояла, що жоден з нас тепер не має права допускати халатності, як раніше. Коли керівники держави зосереджувалися на чому завгодно, крім Збройних сил. Тож дякую за службу! І вітаю всіх з Днем Збройних сил України! Зі святом тих, хто щоденно дарує нам вільне життя, – підсумував президент.

З Днем Збройних сил 6 грудня вітають службовців сухопутних, повітряних, військово-морських, десантно-штурмових військ і сил спеціальних операцій.

Факти ICTV підготували для них привітання з Днем ЗСУ в картинках.