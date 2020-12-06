Військові на Донбасі 4 місяці зберігають мир, поки ведуться “диванні війни” – Зеленський

Українські військові забезпечують режим припинення вогню на Донбасі вже більше чотирьох місяців, поки “ведуться диванні війни видатних військових стратегів”.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський на урочистостях з нагоди Дня Збройних сил України і додав, що на лінії зіткнення стало в 5 разів менше обстрілів.

Кількість бойових втрат серед українських військових зменшилася в 10 разів, також фіксується в 10 разів менше поранень, повідомив глава держави.

– У цей же період, рік тому, в середньому кожні 72 години гинув один наш військовий. Нині є тижні, місяці без загиблих та поранених, – сказав Зеленський.

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Розвиток армії

Раніше у своєму привітанні до Дня Збройних сил України Зеленський наголосив на важливості розвитку та модернізації Збройних сил України.

За його словами, Україна повинна вкладати в армію “істотні кошти”, адже війна на Донбасі розвіяла всі ілюзії про те, що країна може не піклуватися про свою оборону.

Зеленський також заявив, що фінансування Збройних сил України навіть у кризові часи не скоротиться ні на гривню, а в 2021 році армія отримає значний обсяг озброєнь і техніки.