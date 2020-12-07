Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна була на краю прірви щодо безвізу з ЄС через рішення Конституційного Суду щодо антикорупційних законів.

– Рішення КСУ, дійсно, поставило Україну на край прірви, внизу якої було написано “втрата безвізу”. І пальці вже висіли над прірвою, – зазначив очільник МЗС.

За словами міністра, ситуацію вдалося вирішити завдяки рішенню президента України Володимира Зеленського, РНБО та Кабміну. Але якщо ситуація не буде виправлена, і негативні наслідки рішення КСУ не будуть систематично подолані, всі ці проблеми можуть бути констатовані в наступному звіті Єврокомісії про функціонування безвізу.

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Кулеба також повідомив, що Україна нещодавно передала національну доповідь щодо виконання умов щодо лібералізації візового режиму.

– Зараз чекаємо реакції партнерів. Але навіть їхня можлива констатація, якої, я впевнений, вдасться уникнути, не була б втратою безвізу, тому що рішення про позбавлення безвізу – це політичне рішення. Можу запевнити, що президент України абсолютно налаштований не допустити такого сценарію, – заявив Кулеба.

Рішення КСУ

27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною ст. 366-1 КК, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації.

Через це низку справ, які пов’язані з недостовірною інформацією у деклараціях, закрили.

Тоді президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект, у якому запропонував звільнити суддів, які ухвалили це рішення.