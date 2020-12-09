В Украине обсуждают введение новогоднего локдауна. Возможные даты усиления мер — с 8 до 25 января 2021 года.
Сейчас в Кабмине рассматривается такое постановление. 9 декабря правительство должно озвучить свое решение.
Во время локдауна в Украине будут действовать следующие ограничения:
- запрет на посещение школ, университетов, а детсады и специальные заведения не должны закрывать;
- заведения питания должны прекратить принимать посетителей, разрешается только обслуживание навынос, доставка;
- ТРЦ запрещается принимать граждан, только для покупки товаров первой необходимости;
- запрещена работа учреждений культуры, салонов красоты, фитнес-залов, бассейнов;
- нельзя проводить все массовые мероприятия, кроме официальных спортивных;
- запрещена работа продовольственных и непродовольственных рынков;
- нельзя проводить массовые развлекательные мероприятия, в частности новогодние и рождественские.
Читайте: Это не будет 2 января: Степанов дате локдауна в Украине
Вместе с тем не будет запрещен доступ к товарам и услугам первой необходимости.
Что можно будет приобрести:
- продукты питания;
- лекарственные препараты;
- средства гигиены;
- средства связи;
- ветеринарные препараты;
- корма.
Какие сервисы смогут работать:
- предоставление финансовых услуг;
- деятельность операторов почтовой связи;
- медицинская и ветеринарная практика;
- работа автозаправочных комплексов (без зон питания);
- пункты технического обслуживания и ремонта транспортных средств;
- парикмахерские и салоны красоты по предварительной записи.
В то же время в СМИ звучат и другие даты. Есть предположение, что новогодний локдаун в Украине могут ввести с 8 до 24 января, с 1 по 14 января 2020 года.
Касательно карантина, который введен до конца 2020 года, его хотят продлить до 28 февраля 2021 года.
Локдаун в Украине
На время локдауна в Украине не планируют прекращать работу общественного транспорта.
В частности, речь идет о работе метрополитена.
Подробнее о введении новогоднего локдауна в Украине читайте на Фактах ICTV.