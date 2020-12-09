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Факты / Украина
Людмила Грубнік |

Новогодний локдаун в Украине – даты и возможные ограничения

В Украине обсуждают введение новогоднего локдауна. Возможные даты усиления мер — с 8 до 25 января 2021 года.

Сейчас в Кабмине рассматривается такое постановление. 9 декабря правительство должно озвучить свое решение.

Во время локдауна в Украине будут действовать следующие ограничения:

  • запрет на посещение школ, университетов, а детсады и специальные заведения не должны закрывать;
  • заведения питания должны прекратить принимать посетителей, разрешается только обслуживание навынос, доставка;
  • ТРЦ запрещается принимать граждан, только для покупки товаров первой необходимости;
  • запрещена работа учреждений культуры, салонов красоты, фитнес-залов, бассейнов;
  • нельзя проводить все массовые мероприятия, кроме официальных спортивных;
  • запрещена работа продовольственных и непродовольственных рынков;
  • нельзя проводить массовые развлекательные мероприятия, в частности новогодние и рождественские.

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Вместе с тем не будет запрещен доступ к товарам и услугам первой необходимости.

Что можно будет приобрести:

  • продукты питания;
  • лекарственные препараты;
  • средства гигиены;
  • средства связи;
  • ветеринарные препараты;
  • корма.

Какие сервисы смогут работать:

  • предоставление финансовых услуг;
  • деятельность операторов почтовой связи;
  • медицинская и ветеринарная практика;
  • работа автозаправочных комплексов (без зон питания);
  • пункты технического обслуживания и ремонта транспортных средств;
  • парикмахерские и салоны красоты по предварительной записи.

В то же время в СМИ звучат и другие даты. Есть предположение, что новогодний локдаун в Украине могут ввести с 8 до 24 января, с 1 по 14 января 2020 года.

Касательно карантина, который введен до конца 2020 года, его хотят продлить до 28 февраля 2021 года.

Локдаун в Украине

На время локдауна в Украине не планируют прекращать работу общественного транспорта.

В частности, речь идет о работе метрополитена.

Подробнее о введении новогоднего локдауна в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: LB.ua

Фото: Dreamstime

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