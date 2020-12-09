В правительстве хотят официально установить сроки проведения Всеукраинской переписи населения. Ее планируют на 2023 год. Пока эта информация распространялась в стране лишь на уровне слухов.
Решение рассмотрят на заседании Кабмина 9 декабря.
На комплекс мер, по предварительным расчетам, необходимо более 7 млрд грн.
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Эта сумма должна покрыть расходы на проведение переписи, обработку, распространение результатов, а также на зарплаты людям, которые будут ее проводить.
Проведение переписи украинцев
До переписи населения Украины в 2023 году хотят начать готовиться уже со следующего года.
Информацию озвучил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.
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