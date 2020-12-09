В уряді хочуть офіційно встановити терміни проведення Всеукраїнського перепису населення. Його планують на 2023 рік. Поки ця інформація поширювалася в країні лише на рівні чуток.
Рішення розглянуть на засіданні Кабміну 9 грудня.
На комплекс заходів, за попередніми розрахунками, необхідно понад 7 млрд грн.
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Ця сума повинна покрити витрати на проведення перепису, оброблення, поширення результатів, а також на виплати людям, які будуть його проводити.
Проведення перепису українців
До перепису населення України в 2023 року хочуть розпочати готуватися вже з наступного року.
Інформацію озвучив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов.
Детальніше про проведення перепису населення в Україні читайте на Фактах ICTV.