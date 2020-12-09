PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна
Людмила Грубнік |

Перепис населення України хочуть призначити на 2023 рік

В уряді хочуть офіційно встановити терміни проведення Всеукраїнського перепису населення. Його планують на 2023 рік. Поки ця інформація поширювалася в країні лише на рівні чуток.

Рішення розглянуть на засіданні Кабміну 9 грудня.

На комплекс заходів, за попередніми розрахунками, необхідно понад 7 млрд грн.

Читайте: Цифровий перепис 2020: про що говорять цифри та чи велика похибка

Ця сума повинна покрити витрати на проведення перепису, оброблення, поширення результатів, а також на виплати людям, які будуть його проводити.

Проведення перепису українців

До перепису населення України в 2023 року хочуть розпочати готуватися вже з наступного року.

Інформацію озвучив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов.

Детальніше про проведення перепису населення в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Урядовий портал

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка