Зеленський доручив уряду підготувати план заходів до 35 річниці трагедії на ЧАЕС

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 556/2020 Про невідкладні заходи щодо забезпечення екологічної безпеки та підготовку заходів до 35-ї річниці Чорнобильської катастрофи.

Згідно з документом, КабмінУкраїни має вжити невідкладних заходів щодо поліпшення протипожежного та санітарного стану лісів на території зони відчуження, а також щодо вдосконалення системи оперативного реагування, зокрема моніторингу та раннього виявлення пожеж тощо.

Читайте: Як змінилася Чорнобильська зона відчуження під час карантину

Серед іншого, уряду доручено розробити і затвердити план заходів до 35-ї річниці Чорнобильської катастрофи.

Аварія на ЧАЕС

Аварію на Чорнобильській атомній станції вважають найбільш масштабною техногенною катастрофою людства. Історія Чорнобиля – це не тільки екологічна трагедія, це історія ліквідаторів, які поклали своє здоров’я, намагаючись уберегти світ від наслідків катастрофи, та історія людей, які змушені були покинути свої домівки на три дні, а в підсумку ніколи туди не повернулись.

Чорнобильська станція виробляла десяту частину електроенергії України. У ніч з 25 на 26 квітня 1986 року о 1.23 на четвертому енергоблоці Чорнобильської станції стався вибух, який повністю зруйнував реактор.