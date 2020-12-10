Кого в Украине дискриминируют больше всего — опрос

Чаще всего в Украине дискриминируют людей по возрасту, сексуальной ориентации и состоянию здоровья.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива.

6,5% людей ответили, что им приходилось лично очень часто сталкиваться с дискриминацией, 26,5% — приходилось иногда, 53,5% — не приходилось, а 13,5% затруднились ответить на вопрос.

На вопрос, по каким признакам чаще всего дискриминируют людей в Украине, 40,2% опрошенных ответили, что это возраст, 38% — инвалидность, 26,3% — сексуальная ориентация, 25,9% — состояние здоровья.

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Кроме того, 25,8% украинцев считают, что права наркозависимых, безусловно, должны быть ограничены.

В то же время большинство участников опроса (43,1%) считают, что в Украине проблема дискриминации серьезная, но существуют более важные вопросы.

Исследование провел Центр прав человека ZMINA и Фонд Демократические инициативы имени Илька Кучерива при поддержке проекта Права человека для Украины.

Всего опрошено 2002 респондента во всех областях Украины, кроме неподконтрольных правительству Украины территорий, методом личного интервью. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Игру Assassin’s Creed Valhalla обвинили в дискриминации

Авторов компьютерной игры Assassin’s Creed Valhalla обвинили в эйблизме — дискриминации людей из-за внешности. На спорный момент в игре указал один из пользователей в Twitter.

Разработчики отметили, что внесут в игру правки.

Источник: Демократические инициативы