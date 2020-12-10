Кого в Україні дискримінують найбільше – опитування

Найчастіше в Україні дискримінують людей за віком, сексуальною орієнтацією та станом здоров’я.
Про це свідчать результати дослідження Фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва.
6,5% людей відповіли, що їм доводилося особисто дуже часто стикатися з дискримінацією, 26,5% – доводилося іноді, 53,5% – не доводилося, а 13,5% не змогли відповісти на запитання.
На запитання, за якими ознаками найчастіше дискримінують людей в Україні, 40,2% опитаних відповіли, що це вік, 38% – інвалідність, 26,3% – сексуальна орієнтація, 25,9% – стан здоров’я.
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Крім того, 25,8% українців вважають, що права наркозалежних, безумовно, повинні бути обмежені.
Водночас більшість учасників опитування (43,1%) вважають, що в Україні проблема дискримінації серйозна, але існують важливіші питання.
Дослідження провів Центр прав людини ZMINA і Фонд Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва за підтримки проекту Права людини для України.
Загалом опитано 2002 респонденти в усіх областях України, крім непідконтрольних уряду України територій, методом особистого інтерв’ю. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.
Гру Assassin’s Creed Valhalla звинуватили в дискримінації
Авторів комп’ютерної гри Assassin’s Creed Valhalla звинуватили в ейблізмі – дискримінації людей через фізичні вади зовнішності. На спірний момент у грі вказав один із користувачів у Twitter.
Розробники гри зазначили, що внесуть у гру правки.
Джерело: Демократичні ініціативи