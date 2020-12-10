В Николаеве от осложнений Covid-19 умер шестимесячный ребенок

В Николаеве в результате осложнений коронавирусной болезни умер ребенок. Мальчику было шесть месяцев, он пролежал в больнице пять дней.

Накануне ребенка госпитализировали в реанимацию городской больницы №2. По словам Ирины Шамрай — руководительницы управления здравоохранения, у мальчика была патология с рождения. Он родился недоношенным с весом 750 г.

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От осложнений Covid-19 умерла девочка-подросток

В Ровенской области от осложнений Covid-19 умерла 14-летняя девочка. Ее привезли в больницу 5 декабря, однако на следующую ночь врачи зафиксировали смерть.

Известно, что у ребенка также были врожденные патологии, в частности сердечная и генетическая.

По состоянию на 10 декабря в Украине зарегистрировано 58 714 случаев коронавируса. За весь период пандемии зафиксировали 14 470 летальных случаев.

Источник: Новости N