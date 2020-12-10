У Миколаєві від ускладнень Covid-19 померла шестимісячна дитина

У Миколаєві внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби померла дитина. Хлопчику було шість місяців, він пролежав у лікарні п’ять днів.

Напередодні дитину госпіталізували до реанімації міської лікарні №2. За словами Ірини Шамрай – очільниці управління охорони здоров’я, у хлопчика була патологія з народження. Він народився недоношеним з вагою 750 г.

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Від ускладнень Covid-19 померла дівчинка-підліток

У Рівненській області від ускладнень Covid-19 померла 14-річна дівчинка. Її привезли до лікарні 5 грудня, однак наступної ночі лікарі зафіксували смерть.

Відомо, що у дитини також були вроджені патології, зокрема серцева та генетична.

Станом на 10 грудня в Україні зареєстровано 58 714 випадків коронавірусу. За весь період пандемії зафіксували 14 470 летальних випадків.

Джерело: Новини N