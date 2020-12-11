План совместных шагов, предложенный украинской делегацией в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, предусматривает увеличение состава наблюдательной миссии ОБСЕ в четыре раза.

Об этом сообщил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович на пресс-брифинге.

— Дорожная карта, которую обнародовал Петр Порошенко позавчера. Я очень рад, что президент Порошенко полностью поддерживает план совместных шагов, который предложила украинская делегация в ТКГ. Они совпадают на 99%, — сказал Арестович.

Единственным отличием спикер назвал миротворцев ООН.

— Мы говорим об увеличении наблюдательной миссии ОБСЕ в четыре раза, сейчас их около 500, а мы планируем 2 тыс., которая будет осуществлять и контроль над передачей границы, и проведение выборов, и вообще мониторинг всей территории Украины, — добавил он.

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По словам Арестовича, вопрос возможного размещения миротворцев ООН в Украине не рассматривается, поскольку РФ имеет право вето в Совете безопасности ООН.

Порошенко в годовщину нормандской встречи в Париже предложил план обеспечения мира на Донбассе на основе выполнения минских договоренностей.

Он подчеркнул, что власть должна через восстановление реформ, соблюдение верховенства права, успех на антикоррупционном фронте и экономический рост укреплять устойчивость Украины в отпоре российскому агрессору.