PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна
Анастасія Дячкіна |

План дій щодо Донбасу передбачає збільшення місії ОБСЄ в Україні в 4 рази

План спільних кроків, запропонований українською делегацією в Тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, передбачає збільшення складу наглядової місії ОБСЄ в чотири рази.

Про це повідомив спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович на прес-брифінгу.

– Дорожня карта, яку оприлюднив Петро Порошенко позавчора. Я дуже радий, що президент Порошенко повністю підтримує план спільних кроків, який запропонувала українська делегація в ТКГ. Вони збігаються на 99%, – сказав Арестович.

Єдиною відмінністю спікер назвав миротворців ООН.

– Ми говоримо про збільшення спостережної місії ОБСЄ вчетверо, зараз їх близько 500, а ми плануємо 2 тис., яка здійснюватиме і контроль над передачею кордону, і проведення виборів, і взагалі моніторинг всієї території України, – додав він.

Читайте: Бойовики застосували артилерію під Водяним: Україна в ТКГ готує ноту до ОБСЄ

За словами Арестовича, питання можливого розміщення миротворців ООН в Україні не розглядається, оскільки РФ має право на вето в Раді безпеки ООН.

Порошенко в річницю нормандської зустрічі в Парижі запропонував план забезпечення миру на Донбасі на основі виконання мінських домовленостей.

Він підкреслив, що влада повинна через відновлення реформ, дотримання верховенства права, успіх на антикорупційному фронті і економічне зростання зміцнювати стійкість України у відсічі російському агресору.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка