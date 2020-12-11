План спільних кроків, запропонований українською делегацією в Тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, передбачає збільшення складу наглядової місії ОБСЄ в чотири рази.

Про це повідомив спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович на прес-брифінгу.

– Дорожня карта, яку оприлюднив Петро Порошенко позавчора. Я дуже радий, що президент Порошенко повністю підтримує план спільних кроків, який запропонувала українська делегація в ТКГ. Вони збігаються на 99%, – сказав Арестович.

Єдиною відмінністю спікер назвав миротворців ООН.

– Ми говоримо про збільшення спостережної місії ОБСЄ вчетверо, зараз їх близько 500, а ми плануємо 2 тис., яка здійснюватиме і контроль над передачею кордону, і проведення виборів, і взагалі моніторинг всієї території України, – додав він.

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За словами Арестовича, питання можливого розміщення миротворців ООН в Україні не розглядається, оскільки РФ має право на вето в Раді безпеки ООН.

Порошенко в річницю нормандської зустрічі в Парижі запропонував план забезпечення миру на Донбасі на основі виконання мінських домовленостей.

Він підкреслив, що влада повинна через відновлення реформ, дотримання верховенства права, успіх на антикорупційному фронті і економічне зростання зміцнювати стійкість України у відсічі російському агресору.