В Україні хірурги Національного інституту хірургії і трансплантології ім. Шалімова вперше пересадили нирку дитині від померлої людини.

Сама операція відбулася вночі і тривала чотири години.

Пацієнтка – трирічна дівчинка, у якої влітку розвинулася гостра ниркова недостатність.

За даними лікарів, перетоніальний діаліз був неефективним, показники були завищені у декілька разів. Час від часу дитину були змушені підключати до гемодіалізу, але в такому віці це дуже погано.

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Нову нирку дівчинка отримала від абсолютно чужого чоловіка. Йому було 38. Він отримав важку черепно-мозкова травму та помер у київській лікарні швидкої медичної допомоги. Його дружина та вагітна сестра погодилися на донорство.

Серце померлого чоловіка отримав 34-річний пацієнт Інституту серця, а печінку та нирки – пацієнти Інституту Шалімова.

Дівчинці під час хірургічного втручання видалили власні вражені інфекцією нирки і катетер. Донорський орган запрацював вже на операційному столі.















В Україні вперше пересадили нирку дитині від померлого / 4 фотографии

Трансплантація в Україні

У серпні в Україні вперше трансплантували підшлункову залозу. Вночі 7 серпня операцію з пересадки органу від померлого донора зробили лікарі Львівської клінічної лікарні швидкої допомоги.

Це вже третя операції з трансплантації – перед цим пересадили серце та нирки.