Очень хочется: Тихановская рассказала о возможном визите в Украину

Главный представитель оппозиции в Беларуси Светлана Тихановская призналась, что очень хочет посетить Украину в ближайшее время.

Об этом она рассказала на встрече со сторонниками в Берлине.

— Знаете, я этого очень хотела бы, — ответила Тихановская на вопрос о визите в Украину.

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Кроме этого, она обратилась к представителям диаспоры и немцев с просьбой не оставлять белорусов наедине с режимом.

— Людям трудно, люди устали, людям страшно, но не давайте Европе забыть о нас, отвернуться от нас в такой важный момент. Внешнее давление — это очень-очень важно. Слово за вами, — добавила оппозиционерка.

Светлана Тихановская продолжает встречи в столицах европейских стран. В частности, это уже второй ее официальный визит в Германию.

Тихановская готова временно возглавить Беларусь

В начале декабря лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что готова возглавить Беларусь во время переходного периода.

По ее словам, белорусская оппозиция подготовила проект конституционной реформы, которая будет внедрена после ухода Александра Лукашенко.

Отмечается, что реформа предусматривает предоставление экономической помощи уязвимым группам и поддержки малого и среднего бизнеса.

Фото: LRT