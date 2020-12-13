Дуже хочеться: Тихановська розповіла про можливий візит в Україну

Головний представник опозиції в Білорусі Світлана Тихановська зізналася, що дуже хоче відвідати Україну найближчим часом.

Про це вона розповіла на зустрічі з прихильниками у Берліні.

– Знаєте, я цього дуже хотіла би, – відповіла Тихановська на запитання про візит до України.

Читайте: Ми ж сусіди: Тихановська хоче зустрітися з Путіним

Окрім цього, вона звернулася до представників діаспори та німців з проханням не залишати білорусів сам на сам з режимом.

– Людям важко, люди втомились, людям страшно, але не давайте Європі забути про нас, відвернутися від нас у такий важливий момент. Зовнішній тиск є дуже-дуже важливим. Слово за вами, – додала опозиціонерка.

Світлана Тихановська продовжує зустрічі в столицях європейських країн. Зокрема, це вже другий її офіційний візит до Німеччини.

Тихановська готова тимчасово очолити Білорусь

На початку грудня лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що готова очолити Білорусь під час перехідного періоду.

За її словами, білоруська опозиція підготувала проект конституційної реформи, яку буде впроваджено після відходу Олександра Лукашенка.

Зазначається, що реформа передбачає надання економічної допомоги вразливим групам та підтримки малого і середнього бізнесу.

Фото: LRT