Новогодний локдаун в Украине могут перенести на февраль — Степанов

Новогодний локдаун в Украине может быть перенесен на февраль 2021 года.

Об этом в одном из интервью заявил глава Минздрава Максим Степанов.

Главным фактором для ввода усиленных карантинных мероприятий остается динамика роста заболеваемости коронавирусом. Карантин усилят раньше обещанных сроков, если количество больных за сутки будет составлять от 32 до 35 тыс.

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Максим Степанов подчеркнул, что тот формат локдауна, который был предложен Кабмином, отличается от европейского комплекса карантинных мероприятий.

— Например, во Франции ты не мог выйти из дома, не заполнив форму. Комендантский час, максимум 1 км от дома — это да, это локдаун. У нас же есть определенные секторы экономики, которые закрываются, более того, по инициативе Президента выделяются денежные компенсации, — отметил министр.

По мнению Максима Степанова, период с 1 по 7 января в Украине напоминает “естественный локдаун”, поскольку все остаются дома, проводя время в кругу семьи.

Новогодний локдаун в Украине

В связи с рождественскими праздниками, которые могут спровоцировать невиданную вспышку коронавируса в Украине, 9 декабря Кабмин решил ввести усиленные карантинные мероприятия.

Постановлением правительства установлены даты новогоднего локдауна в Украине — с 8 до 24 января 2021 года.

Что будут предусматривать усиленные карантинные мероприятия, читайте на Фактах ICTV.