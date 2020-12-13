Новорічний локдаун в Україні можуть перенести на лютий – Степанов

Новорічний локдаун в Україні може бути перенесено на лютий 2021 року.

Про це в одному з інтерв’ю заявив очільник МОЗ Максим Степанов.

Головним чинником для введення посилених карантинних заходів залишається динаміка зростання захворюваності на коронавірус.

Максим Степанов підкреслив, що той формат локдауну, який було запропоновано Кабміном, відрізняється від європейського комплексу карантинних заходів.

– Наприклад, у Франції ти не міг вийти з дому, не заповнивши форму. Комендантська година, максимум 1 км від будинку — це так, це локдаун. У нас же є певні сектори економіки, які закриваються, більш того, з ініціативи Президента виділяються грошові компенсації, – зауважив міністр.

На думку Максима Степанова, період з 1 до 7 січня в Україні схожий на “природний локдаун”, оскільки всі залишаються вдома, проводячи час у родинному колі.

Новорічний локдаун в Україні

У зв’язку з різдвяними святами, які можуть спровокувати небачений спалах коронавірусу в Україні, 9 грудня Кабмін вирішив запровадити посилені карантинні заходи.

Постановою уряду встановлено дати новорічного локдауну в Україні – з 8 до 24 січня 2021 року.

Що передбачатимуть посилені карантинні заходи, читайте на Фактах ICTV.