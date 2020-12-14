В Украине планируют перевести всю медицинскую сферу на электронный документообмен.

Об этом во время брифинга 14 декабря сообщил глава Минздрава Украины Максим Степанов.

— Минздрав активно развивает систему eHealth с целью перехода в ближайшем будущем медицинской сферы на электронный документообмен, — отметил Максим Степанов.

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Для развития этой системы в бюджете страны выделили около 160 млн грн.

Ситуация с коронавирусом в Украине

На брифинге 14 декабря министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил о стабилизации эпидситуации в стране.

По его словам, количество людей, которые лечатся в медучреждениях страны от коронавируса, не увеличивается.

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