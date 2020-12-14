В Україні планують перевести всю медичну сферу на електронний документообмін.

Про це під час брифінгу 14 грудня повідомив очільник МОЗ України Максим Степанов.

– МОЗ активно розвиває систему eHealth з метою переходу у найближчому майбутньому медичної сфери на електронний документообмін, – зазначив Максим Степанов.

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Для розвитку цієї системи у бюджеті країни заклали близько 160 млн грн.

Ситуація з коронавірусом в Україні

На брифінгу 14 грудня міністр охорони здоров’я України Максим Степанов повідомив про стабілізацію епідситуації в країні.

За його словами, кількість людей, які лікуються у медустановах країни від коронавірусу, не збільшується.

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