Должностной оклад госслужащих будет составлять не менее 70% зарплаты.

Об этом говорится в одобренной Кабмином концепции реформирования системы оплаты труда государственных служащих на 2020-2022 годы.

В правительстве планируют ввести квартальную премию госслужащим (до 100% оклада), премию по результатам ежегодного оценивания (до 100% оклада), надбавку за выслугу лет (2%-30% оклада).

Согласно концепции Кабмина, граждане будут получать компенсационные выплаты:

за дополнительную нагрузку в связи с исполнением обязанностей временно отсутствующего госслужащего или по вакантной должности (устанавливается не более чем на 6 и 3 месяца соответственно);

за работу, которая предусматривает доступ к государственной тайне (10%-20% оклада в зависимости от уровня доступа).

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При этом надбавки за ранг, за интенсивность труда и за выполнение особо важной работы уйдут в прошлое.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что зарплаты госслужащих независимо от ранга не будут превышать 47 тыс. грн с 1 апреля.